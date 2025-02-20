Таксисты пожаловались в ФАС на цены АвтоВАЗа

«Национальный совет такси» (НСТ) обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) с жалобой на АвтоВАЗ. Как следует из письма которое приводит газета «Ведомости», организация обвинят производителя в необоснованном завышении цен на продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В обращении НСТ отмечается, что доля автомобилей АвтоВАЗа в российских таксопарках уже превысила 50%. Такое положение дел формирует зависимость перевозчиков от ценовой политики АвтоВАЗа.

Согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, с 2021 по 2023 год включительно стоимость автомобиля АвтоВАЗа эконом-класса выросла на 28%. Однако в НСТ утверждают, что фактически производитель продает их перевозчикам по ценам, превышающим установленные в 1,6 раза для Lada Granta и 1,8 раза для Lada Vesta. По мнению НСТ, такой рост не только выглядит безосновательным, но и наносит ущерб отрасли в целом.

В свою очередь, в АвтоВАЗе отрицают факт завышения стоимости автомобилей, заявив, что цены выросли лишь на 4,3%. Однако, по информации «Ведомостей», обращение НСТ в ФАС связано с желанием производителя пролоббировать законопроект о локализации производства машин для такси. В этом случае АвтоВАЗ может стать монополистом в данной отрасли.

Ранее «Ъ» сообщал о том, что АвтоВАЗ планирует создать отдельный бренд под линейку коммерческого транспорта. В проекте предполагается совместное участие с партнером, название которого в компании не стали раскрывать.

Подробнее об этом читайте в материале «АвтоВАЗ запрыгивает в фургон».