Над Краснодарским краем сбили 19 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Атака продолжалась около трех часов — с 15:30 до 19:30 мск, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины также атаковали Белгородскую область, над регионом был сбит один БПЛА. Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении атак беспилотников в 18:42 мск. В Каланинском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Обломки еще одного беспилотника упали на территории электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Во всех случаях пострадавших и возгораний нет.

В Белгородской области дважды объявлялась угроза ракетной опасности. Первое предупреждение действовало с 15:40 до 15:50 мск, второе — с 17:36 до 17:42 мск. О последствиях атаки белгородские власти не сообщали.