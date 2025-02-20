Bloomberg назвало рубль «звездой года» на развивающихся рынках

Рубль поднялся на 13% по отношению к доллару с начала 2025 года, став самой эффективной валютой на развивающемся рынке, пишет агентство Bloomberg. При этом установленный ЦБ на завтра, 21 февраля, курс доллара впервые с сентября 2024 года опустился ниже 89 руб., а ниже 87 руб.— его внебиржевой показатель.

Bloomberg связывает резкое укрепление рубля с риторикой президента США Дональда Трампа и прошедшими во вторник переговорами Москвы и Вашингтона. Тем не менее укрепление рубля может оказаться преждевременным, если в урегулировании украинского кризиса не будет динамики. «Если геополитическая ситуация в конечном итоге не изменится, то, по нашим оценкам, справедливый уровень валютного курса при текущих ценах на нефть останется выше 100 руб. за доллар»,— считает руководитель отдела исследований «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

Переговоры делегаций России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дональд Трамп признался, что после этой встречи стал «намного более уверен» в достижении сделки по Украине. Президент России Владимир Путин также высоко оценил переговоры, отметив их результативность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина за скобками».