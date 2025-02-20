На Свердловском камвольном комбинате открылась прядильная фабрика

Свердловский камвольный комбинат запустил в Екатеринбурге новое подразделение — прядильную фабрику, которая позволит увеличить объем производства на 15%, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация прядильной фабрики — нового участка Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация прядильной фабрики — нового участка Свердловского камвольного комбината в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвестиционный проект стоимостью 55 млн руб. направлен на удовлетворение растущего спроса на ткани.

«Камвольный комбинат — единственное в России предприятие полного цикла, которое выпускает как пряжу, так и конечную продукцию из нее — ткани»,— отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Предприятие производит около 1 млн кв. м ткани в год и пользуется господдержкой, включая федеральную субсидию для производителей школьной формы и участие в национальном проекте «Производительность труда».

Сегодня ткани камвольного комбината востребованы у известных российских брендов, таких как 2MOOD, Ianis Chamalidy, Anna Pekun, Charuel. В департаменте информационной политики напомнили, что многие из них представляли свои коллекции на Международной неделе моды в рамках UFashion.

Полина Щуцкая