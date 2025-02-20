В Краснодарском крае зарегистрировали первые укусы клещей

В январе 2025 года в пяти южных регионах России зарегистрировали 78 случаев первых укусов клещей. Раннее пробуждение членистоногих зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе и Ростовской области, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, причиной активности клещей стала аномально теплая зима. При этом случаев заражения болезнями, переносимыми клещами, специалистами не выявлено.

На запрос «Ъ-Кубань» в краевом Роспотребнадзоре отметили, что мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся через укусы клещей, начнется с 6 марта. Информация о пострадавших пока не уточняется.

Нурий Бзасежев