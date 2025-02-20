Маршрут из Ростова в Краснодар по трассе М-4 «Дон» изменится до лета

Схема маршрута из донской столицы в Краснодар изменится в связи с ремонтом путепровода в Выселковском районе. Мостовики приступят к работам 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На трассе М-4 «Дон» (1251 км) временно закроют путепровод. Это необходимо для обеспечения безопасности движения. Объезд будет организован следующим образом: в сторону ст. Выселки — через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку.

Запустить движение по путепроводу и снять ограничения планируется летом 2025 года.

Анастасия Казуков