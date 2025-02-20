Путин призвал суды защищать права жителей Донбасса и Новороссии

С сентября 2023 года в Донбассе и Новороссии работает 100 судов, в них назначены около 570 федеральный судей, рассказал президент России Владимир Путин. Работу российских судов он назвал шагом к интеграции регионов в общее правовое пространство России. Кроме того, он призвал добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан, живущих на присоединенных территориях.

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Фото: РИА Новости Владимир Путин

Фото: РИА Новости

«В прошлом году было рассмотрено более 172 тыс. дел. Предстоит еще решить немало вопросов, касающихся условий работы судей. Восстановление и строительство зданий, укрепление материально-технического обеспечения. Все это обязательно должно быть сделано и будет сделано»,— сказал Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

Штатная численность судей в четырех регионах составляет 1115 человек, то есть судебная система ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей сейчас укомплектована больше чем наполовину. Интеграция судебной системы регионов должна завершиться к 1 января 2026 года.