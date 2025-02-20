С челябинского завода взыскали 650 тыс. рублей за травмы сотрудника

Судебная коллегия Челябинского областного суда оставила без изменений заключение первой инстанции о взыскании с Челябинского завода железобетонных шпал — филиала АО «БетЭлТранс» — 650 тыс. руб. в пользу работника, получившего на производстве тяжелые травмы. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что формовщик предприятия во время выполнения обязанностей получил травму спины и руки из-за сработки механизма барабана. Его здоровью причинен тяжкий вред, грубой неосторожности со стороны сотрудника не обнаружили. Прокуратура Советского района Челябинска обратилась в суд для возмещения морального вреда. После назначения суммы ответчик, не согласившись с ее размером, подал апелляцию, однако вторая инстанция подтвердила правильность вердикта. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Виталина Ярховска