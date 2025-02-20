В 2024 году в Черноземье стало в пять раз больше терминалов оплаты по биометрии

За 2024 год количество терминалов Сбера для оплаты по биометрии увеличилось почти в пять раз и превысило 46 тысяч, сообщили в банке. Аппараты установлены в супермаркетах, аптеках, учреждениях культуры, кафе, ресторанах, на АЗС и других торговых точках.

Запущенный в 2023 году сервис реализован за счет 2D-камер, встроенных в POS-терминалы эквайринга. Специальный алгоритм работает с точностью 99.999%: «запоминает» внешность человека, учитывает ее возможные изменения, такие как смена прически или появление бороды, отличает реальные лица от фотографий или видео. Операцию можно подтвердить одним взглядом в камеру.

«Технология идентификации по лицу становится все более доступной и простой. Биоэквайринг — это быстро, надежно и удобно, как для продавца, так и для клиента»,— отмечает председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

«Гости все больше ценят не только качество блюд, но и комфорт сервиса, атмосферу заведения, — говорит владелец орловского кафе «Пряник» Александр Тимичев. — Именно поэтому мы внедрили инновационную технологию биометрической оплаты».

В кофейнях липецкой группы компаний «Coffee Way Family» используют терминалы около года.

«Клиенты ценят современный подход, — рассказала руководитель департамента маркетинга ГК Юлия Макарова. — Конечно, для кого-то это кажется непривычным, но те, кто уже попробовал, оценили, насколько просто и удобно пользоваться технологией. При этом мы существенно сокращаем время обслуживания».