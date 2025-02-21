На трибунах становится громче

Сразу несколько отечественных поп-музыкантов планируют в 2025 году покорить стадионы Москвы и Санкт-Петербурга. Буквально два года назад в обойме стадионных артистов были «Руки вверх!», Баста, «Ленинград» и Леонид Агутин. Теперь этот список существенно расширился. Игорь Гаврилов изучил музыкальную афишу самых крупных арен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди артистов, с жаром осваивающих стадионный формат, оказался, в частности, Егор Крид

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Среди артистов, с жаром осваивающих стадионный формат, оказался, в частности, Егор Крид

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

30 августа Большую спортивную арену (БСА) «Лужники» вместимостью до 80 тыс. зрителей будет штурмовать Егор Крид. Поп-артист, который прославился в 2010-е, выпустив альбом-бестселлер «Холостяк», постепенно стал инфлюенсером с одной из самых больших аудиторий в России (14 млн подписчиков), сблизился с хип-хопом и стал активно сотрудничать с рэперами новой волны. Популярность Егора Крида пережила несколько волн, и теперь 30-летний артист может продавать билеты на свои концерты сразу нескольким поколениям зрителей. Вслед за «Лужниками» ему предстоит не менее важная площадка в Санкт-Петербурге — «Газпром-Арена» (вместимость до 68 тыс.). Если в Москве Егор Крид уже работал на футбольном стадионе (35 тыс. зрителей на стадионе «ВТБ-Динамо» в 2024 году), то в Северной столице для него такая площадка — первый опыт.

Собрать публику на тридцатипятитысячнике «ВТБ-Динамо» в нынешнем году попытаются Дима Билан (21 июня), Zivert (12 июля) и Мот (31 августа), а также проект Антона Беляева LAB (31 мая). Все перечисленные шоу по-своему уникальны. Для всех артистов это первая площадка такого объема в карьере. Что касается LAB, то это масштабный концертный проект, выросший из одноименного экспериментального онлайн-шоу, в котором под руководством Антона Беляева участвуют оркестр, хор и звезды поп- и рок-музыки. Анна Асти 14 июня выступит на 30-тысячной «ВЭБ-Арене», это ее первый «выход» на футбольное поле. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» 7 июня в очередной раз сыграют на «Лукойл-Арене» (до 45 тыс. зрителей). У всех упомянутых музыкантов стадионные амбиции — явное свидетельство карьерного и коммерческого роста.

На БСА «Лужники» в нынешнем концертном сезоне традиционно выступят Баста (дважды — 27 и 28 июня), Леонид Агутин (26 июля) и «Звери» (16 августа). Баста и Агутин также выступят на «Газпром-Арене». Для них эти площадки уже привычны. Но сама тенденция — каждое лето собирать своих поклонников на самом большом стадионе страны — тоже заслуживает внимания.

Казалось, после остановки индустрии массовых мероприятий в начале пандемии коронавируса перспективы для этой отрасли становились все мрачнее и мрачнее. В мае 2022 года в комментарии для “Ъ” продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич говорил: «Стопроцентный уход с российского концертного рынка зарубежных гастролеров лишил нашего зрителя примерно трети качественного концертного продукта. Еще столько же потеряно в связи с тем, что после начала спецоперации страну покинули или остановили здесь свою концертную деятельность такие артисты, как Земфира (признана в РФ иностранным агентом.— “Ъ”), "Мумий Тролль", Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом.— “Ъ”) и Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом.— “Ъ”)». Государство не поддерживало пострадавших в период пандемии промоутеров, рынок покинули зарубежные гастролеры стадионного уровня, публикация нигде не подтвержденных списков запрещенных музыкантов вызвала волну отмен мероприятий, а спекулянты продолжали торговать билетами на фейковых сайтах.

Однако в конце 2024 года в публикации от 19 декабря “Ъ” уже отмечал позитивные тенденции: на рынке развлечений завершалась консолидация вокруг крупных экосистемных игроков, большинство из которых совершили сделки по приобретению билетных агрегаторов. Билетный рынок рос. Существенного спада в целом по рынку не случилось даже после весеннего теракта в Crocus City Hall, хотя люди могли просто из соображений безопасности перестать ходить на концерты.

Исполнительный директор концертной компании «Арт-лайф», организатор концертов Егора Крида, Zivert и Димы Билана Дмитрий Кончаковский комментирует: «Могу сказать, что рынок, по моему мнению, в целом оправился от потрясений 2022–2023 годов и наметилась тенденция к росту. Это подтверждает и количество аншлагов на стадионах и на ледовых аренах. У артистов появилась возможность реализовать свои амбиции в уникальных стадионных шоу за счет того, что есть востребованность и рост популярности. Соглашусь, что приход крупных экосистемных корпораций и маркетинговых бюджетов крупных брендов сыграл в этом большую роль. Конечно, растет и качество самих шоу».

Еще один важный фактор развития концертного бизнеса на больших аренах — отсутствие конкуренции со стороны зарубежных гастролеров. Кстати, многие из них в соцсетях и в беседах с русскими друзьями признаются, что с радостью вернулись бы на наши подмостки, но мешает политическая ситуация. А она как раз меняется с такой скоростью, что в 2026 году расклад в концертном расписании стадионов может в очередной раз сильно измениться.

Игорь Гаврилов