Airbus почти повторил собственный рекорд прибыли

Чистая прибыль Airbus по итогам 2024 года составила €4,23 млрд, следует из финансового отчета европейского концерна. Этот результат на 12% превзошел показатель 2023 года и оказался всего на €15 млн меньше рекорда компании, установленного в 2022 году.

За год Airbus поставил клиентам 766 самолетов, что чуть хуже даже скорректированной в июне цели по поставкам. Изначально концерн планировал передать авиакомпаниям почти 800 лайнеров, но из-за проблем с производством летом понизил целевой показатель до 770. Несмотря на эти проблемы, Airbus рассчитывает значительно нарастить выпуск самолетов в 2025 году и передать клиентам 820 лайнеров.

Выручка Airbus по итогам года выросла на 6%, до €69,2 млрд. А чистый объем заказов составил 826 самолетов. При этом в стоимостном выражении приток заказов снизился по сравнению с предыдущим годом: со €186,5 млн до €103,5 млн.

Кирилл Сарханянц