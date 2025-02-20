Запрет майнинга снизил нагрузку на энергосистему Сибири на 300 МВт

Министр энергетики Сергей Цивилев провел рабочую встречу с представителями федеральных округов, главами регионов, депутатами Госдумы, представителями госведомств, энергетических и майнинговых компаний.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы регулирования майнинга цифровой валюты. Как сообщила пресс-служба ведомства, запрет майнинга снизил нагрузку на энергосистему Сибири более чем на 300 МВт, что помогло избежать ограничений электроэнергии.

Во время встречи также обсуждалось нормативное регулирование майнинга и создание справочника оборудования для добычи криптовалют. Минэнерго намерено регулярно проводить совещания по этим темам, отметило ведомство.

С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России полностью запрещен майнинг криптовалют. Также в осенне-зимний период частичный запрет действует на определенных территориях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Подробнее о регулировании майнинга — в материале «Ъ» «Майнинг отправят на зимовку».