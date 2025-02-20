В Ростовской области приведут в порядок воинские захоронения к 9 мая

К 80-летию Победы в Ростовской области приведут в порядок памятные места, связанные с именами Героев Великой Отечественной войны – памятники и мемориалы, воинские захоронения, обелиски и могилы фронтовиков. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Мероприятия пройдут в рамках акции «Дон помнит!».

«Приглашаю всех жителей области к ней присоединиться. Школьники, студенты, трудовые коллективы, наши общественные организации, жители городов и районов, станиц и хуторов – вместе мы внесем вклад в сохранение памяти о подвиге советского народа над фашизмом. И в подготовку к празднованию юбилея Великой Победы»,– написал Юрий Слюсарь.

В ближайшее время комитет по молодежной политике вместе с министерством культуры подготовят цифровую карту памятных мест, с помощью которой желающие смогут получить информацию об акции «Дон помнит!» и принять в ней участие.

Ева Китаева