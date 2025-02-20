Цены на ювелирные украшения в РФ за год выросли на 34%

По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд руб, что на 25,6% выше показателей прошлого года, следует из подсчетов аналитического центра Sokolov, есть в распоряжении «Ъ». Розничные цены за минувший год выросли на 34%, средний чек по рынку — на 19%, до 9 тыс. руб.

«Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий»,— сказала глава аналитического центра Sokolov Алина Колпакова. По ее словам, за год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%, при этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного рынка составили продажи через маркетплейсы.

На рост рынка также существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, добавила она. Это обусловлено динамикой учетных цен ЦБ на золото: с января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45%, до 8,5 тыс. руб. за грамм, отметила госпожа Колпакова.