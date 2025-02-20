РФ не смогла направить деньги на продукты для шести стран Африки из-за санкций

Россия не смогла направить средства для продовольственной помощи шести африканским странам из-за санкций, сообщила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в интервью «РИА Новости».

В 2024 году правительство России выделило средства на поставку отечественного продовольствия в Замбию, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Нигер и Судан. Однако из-за санкций США, введенных в ноябре 2024 года против российских финансовых институтов, средства пока не удалось перевести.

Госпожа Довгаленко добавила, что Россия продолжает искать решения для перевода донорских средств. РФ оказывает гумпомощь африканским странам через двусторонние каналы и международные организации, включая Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). С 2020 года РФ ежегодно направляет ВПП взнос в размере $10 млн. Прошедший 2024 год, по словам госпожи Довгаленко, не стал исключением.