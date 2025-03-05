Волны времени

Завораживающее движение воды дизайнеры и ювелиры Alrosa Diamonds, взяв на вооружение современные технологии, воплотили в коллекции Lethe. Названа она в честь одной из самых известных в мировой культуре рек, мифической Леты, протекающей в подземном царстве и несущей забвение.

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Дизайн ювелирных изделий становится все более разнообразным, поскольку неизменным спросом пользуются и натуралистичные украшения, имеющие природные прототипы, и геометрические, формы которых тоже порождены природой. А когда дизайнеры стремятся не дословно передать сюжет, а отобразить его суть, зачастую рождается интересный абстрактный мотив. Так получилось и с украшениями Alrosa Diamonds из коллекции Lethe, основной элемент которой — «волна» из белого золота с инкрустацией бриллиантами.

Абстрактный дизайн ювелирных украшений появился в период ар-деко, но тогда он был скорее геометрическим. Композиция строилась на основе базовых элементов: треугольников, овалов, квадратов в сочетании со смелыми линиями и резкими углами. Первые десятилетия ХХ века были временем грандиозного технологического прогресса, и совершенство геометрических форм в ювелирном деле достигалось в том числе благодаря инновационному оборудованию, позволившему экспериментировать с новыми техниками. Именно в период ар-деко была изобретена невидимая закрепка драгоценных камней.

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Геометрический дизайн того времени возродился в ювелирных изделиях в 1960–70-х годах, а сейчас переживает очередное возвращение, порой трансформируясь в более плавные и округлые формы. Современные технологии открывают новые возможности для ювелиров. В частности, 3D-макетирование позволяет создавать формы с точностью, ранее недоступной.

Текучие, гибкие силуэты украшений коллекции Lethe напоминают стилизованную речную волну, а иногда — перекрученную ленту или свободно текущую струю воды. С помощью 3D-макетирования добиться точной инкрустации бриллиантами на такой основе гораздо проще, чем при работе по старым технологиям. Чтобы передать мерцание бликов на водной поверхности, ювелиры бренда применили технику паве, когда драгоценные камни покрывают большую часть изделия. В коллекцию вошли подвески, браслеты, серьги, пусеты, броши, а также разомкнутые, многоярусные и одинарные кольца, собирающиеся в многослойные сеты.

Екатерина Зиборова