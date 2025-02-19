IBC Real Estate ожидает охлаждения спроса на офисы

На фоне высокой стоимости заемного финансирования и рекордных показателей предыдущего года совокупный объем сделок на офисном рынке Москвы в 2025 году может снизиться на 22% год к году и составить 1,7 млн кв. м. Таким прогнозом поделилась руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. При этом, по ее словам, дефицит качественных площадей продолжит усиливаться, а вакансия приблизится к критическим значениям.

«Мы ожидаем стабилизацию рынка. Да, это, безусловно, снижение, но все еще сохранение высоких объемов с точки зрения инвестиций. У нас крупнейшие госкомпании сильно сокращают свои инвестпрограммы на 2025 год, однако огромное количество окологосударственных структур продолжает расти. Компании продолжают наращивать количество свои сотрудников, что обеспечивает повышенный спрос на офисы»,— рассказала госпожа Ногай на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По данным IBC Real Estate, совокупный объем сделок аренды и купли-продажи за 2024 год превысил рекордный показатель предыдущего года на 9% и составил 2,1 млн кв. м. При этом доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 4,8%, что на 3,3 п. п. ниже по сравнению с итогом 2023 года. Наиболее низкие показатели по-прежнему в «Москва-Сити», где по итогам года уровень вакантности впервые составил 0,9%. На 2025 год госпожа Ногай прогнозирует дальнейшее снижение вакансии до отметки 4,0%.

Эксперт также отметила, что в 2024 году резко выросли запрашиваемые ставки аренды вне зависимости от класса или локации. Рост по рынку составил 17%. В условиях рекордной деловой активности и острого дефицита площадей в 2025 году ставки продолжат расти, добавила она.

Как писал «Ъ» в конце декабря, спрос на помещения стрит-ритейла и офисы оставался стабильным, но активность в сегментах сдерживал дефицит качественного предложения. Почти половину поглощения офисов в Москве в 2024 году сформировали госструктуры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Торгцентры растеряли активность».