Долги погасили субсидию

Мэрия Кумертау смогла доказать в арбитражном суде Башкирии неправомерность претензий регионального минфина. Министерство просило суд обязать мэрию Кумертау вернуть в бюджет республики 107 млн руб. Эти деньги были выделены на капитальный ремонт коммунальных объектов, но мэрия потратила их на покупку энергоресурсов и погашение долгов. По мнению минфина, администрация города использовала их не по целевому назначению и обязана вернуть. Кумертауские власти, в свою очередь, настаивали на сложном социально-экономическом положении города и нашли поддержку в лице суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал незаконным представление регионального министерства финансов, потребовавшего от администрации Кумертау вернуть в бюджет республики 107,5 млн руб., выделенных ООО «Кумертауские тепловые сети» для подготовки к отопительному сезону.

Из материалов дела следует, что в 2016 году «Кумертауские тепловые сети» (КТС) получили из городского бюджета 64,3 млн руб. Субсидии должны были помочь компании обеспечить стопроцентную готовность коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также снизить объемы кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы (в первую очередь, за газ).

В отчете о целевом расходовании средств говорится, что указанную сумму КТС потратили на погашение долгов перед «Башкирской генерирующей компанией» за поставку тепла и «Газпром межрегионгаз Уфа» за поставку газа.

Кроме того, в 2019 году правительство Башкирии и администрация Кумертау договорились о софинансировании расходов для поддержания устойчивости организаций, поставляющих коммунальные ресурсы по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. В рамках соглашения КТС получили 76 млн руб. для капитального ремонта коммунальных объектов и еще 77,5 млн руб. на следующий год. На республиканский бюджет в общей сложности пришлось 107,5 млн руб., оставшуюся часть расходов понес городской бюджет.

Проведя внеплановую проверку расходования субсидий в 2023 году, минфин обнаружил нарушения и вынес в адрес мэрии Кумертау представление. В нем указывалось, что выделенные деньги были потрачены не на ремонт коммунальных объектов, а на покупку энергоресурсов и погашение долгов перед поставщиками. Также, по мнению министерства, городские власти не удостоверились в снижении задолженности КТС, так как компания не представила акты сверок расчетов с поставщиками. В качестве мер для устранения нарушений финансовое ведомство потребовало вернуть средства в бюджет Башкирии.

Не согласившись с выводами минфина, в мае 2024 года администрация обратилась в суд с просьбой признать представление незаконным.

По ходу разбирательства администрация просила суд в качестве обеспечительных мер приостановить действие представления. Заявитель указывал, что Кумертау признан правительством России «моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением». Кроме того, говорилось в ходатайстве, бюджет Кумертау является высокодотационным, так как собственных средств города недостаточно для финансирования текущих расходов. Полученная в 2024 году сумма дотаций в размере 169 млн руб., заявлял истец, оставалась неизменной на протяжении нескольких лет несмотря на инфляцию и рост бюджетных расходов, связанные с ухудшением экономической ситуации из-за санкций.

«Возврат в бюджет республики по оспариваемому представлению суммы в 107 млн. рублей создаст еще больший риск невыполнения первоочередных расходных обязательств города, таких как оплата труда работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы коммунальным организациям»,— указывала администрация.

Доходы и расходы бюджета Кумертау в 2025 году должны составить 2,5 млрд руб., дефицит не прогнозируется. На 1 января 2025 года муниципальные долговые обязательства города отсутствовали, сообщало финуправление администрации города.

Суд отклонил заявление об обеспечительных мерах, однако на заседании по существу дела встал на сторону администрации. По его мнению, погашение долгов Кумертауских тепловых сетей доказывается платежными поручениями. Кроме того, указывается в решении, соглашения администрации и правительства республики не содержали формулировок, требующих использовать средства только для капитального ремонта.

Также суд принял во внимание, что цель в виде стопроцентной готовности к отопительному сезону были выполнена.

В минфине Башкирии ситуацию вчера не прокомментировали.

Ведущий юрист фирмы Intellect Андрей Тронин полагает решение суда обоснованным. Шансы на успешное оспаривание решения он видит не очень высокими. Для этого, по его мнению, минфин должен представить доказательства, свидетельствующие о наличии в соглашениях или нормативных актах прямого запрета на использование субсидий для покупки энергоресурсов.

Аналогичную точку зрения высказывает старший юрист компании a.t. Legal Илья Пасенко. «Бюджетное финансирование осуществляется в первую очередь в соответствии с Порядком предоставления субсидий, который принят в том числе в Республике Башкортостан. В данном порядке основной целью субсидирования названа помощь муниципалитетам в подготовке коммунальных объектов к осенне-зимнему сезону, а не финансирование исключительно капремонта коммунальных объектов или конкретных затрат»,— рассказал эксперт.

Идэль Гумеров