В Марий Эл три загородные дороги перекроют 19 февраля

Три загородные автодороги в Марий Эл будут перекрыты с 19:00 до 00:00 19 февраля, сообщает Госавтоинспекция республики.

Движение транспорта ограничат на Казанском тракте по направлению Йошкар-Ола — Зеленодольск и по маршруту Куяр — Солнечный — Ронга. Также будет перекрыта объездная автодорога Йошкар-Олы.

Ранее сообщалось, что 9 марта во время матча казанского футбольного клуба «Рубин» со «Спартаком» в Казани будет ограничено движение транспорта и парковка машин.

Дарья Сайфиева