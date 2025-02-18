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В Казани ограничат движение и парковку машин во время матча «Рубин» — «Спартак»

В Казани планируют ввести ограничения на парковку и движение транспорта на время футбольного матча «Рубин» — «Спартак». Соответствующий документ появился на сайте антикоррупционной экспертизы.

Ограничения будут действовать с 18:30 до 22:30 9 марта 2025 года. Парковку и движение ограничат на участках:

  • ул. Чистопольская (от ул. Бичурина до пр. Х. Ямашева и от проспекта до ул. Адоратского);
  • пр. Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт);
  • дороги-дублера ул. Гаврилова (от ул. М. Чуйкова до ул. Чистопольская);
  • ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева).

Исполнение постановления будет контролировать заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет 9 марта в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Диана Соловьёва

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