В Казани ограничат движение и парковку машин во время матча «Рубин» — «Спартак»

В Казани планируют ввести ограничения на парковку и движение транспорта на время футбольного матча «Рубин» — «Спартак». Соответствующий документ появился на сайте антикоррупционной экспертизы.

Ограничения будут действовать с 18:30 до 22:30 9 марта 2025 года. Парковку и движение ограничат на участках:

ул. Чистопольская (от ул. Бичурина до пр. Х. Ямашева и от проспекта до ул. Адоратского);

пр. Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Сибирский Тракт);

дороги-дублера ул. Гаврилова (от ул. М. Чуйкова до ул. Чистопольская);

ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева).

Исполнение постановления будет контролировать заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет 9 марта в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Диана Соловьёва