Алису Афонькину ждут в Москве в марте

14 февраля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю двухлетней Алисы Афонькиной из Белгородской области («Заплата на голову», Инна Кравченко). В результате автоаварии девочка, которую везли из роддома, получила перелом костей черепа, образовалась киста, не дающая костям срастись. Хирурги в Москве готовы сделать операцию — удалить кисту и провести реконструкцию лобной области с использованием импланта из титана. Но оплатить операцию и имплант семье не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 280 290 руб.) собрана. Родители Алисы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алиса Афонькина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алиса Афонькина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 февраля 7114 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Калуга», «Югория», «Тверь» и еще 132 региональных СМИ—партнеров Русфонда, а также 54 компании исчерпывающе помогли 16 детям, собрано 37 876 420 руб.