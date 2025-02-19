Фешен-магазины уходят в онлайн из-за ставок аренды в ТЦ

Сокращение доли офлайн-магазинов в модной индустрии во многом связано с высокими ставками на аренду помещений в торговых центрах, окупить которые становится сложнее, рассказал «Ъ» гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Он уточнил, что в 2023 году онлайн-продажи давали 30% товарооборота MFG, в 2024 году — на порядок больше. На фоне перехода ритейлеров в онлайн изменились и потребительские привычки: люди стали активнее использовать этот формат покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании Melon Fashion Group Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор компании Melon Fashion Group Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За последние два года все изменилось, в том числе и для ритейлеров. Из-за подорожания заемных средств затраты на открытия растут, и окупить их за адекватные сроки при текущей рыночной конъюнктуре очень сложно. В такой ситуации агрессивно открываться, как это было раньше, нецелесообразно»,—- отметил Михаил Уржумцев.

По словам господина Уржумцева, онлайн-продажами MFG стала заниматься еще до ужесточения требований аренды в торгцентрах. «Около десяти лет назад мы делали первые робкие шаги: запустили собственные интернет-магазины, начали дружить с маркетплейсами. Тогда еще никто не мог представить, что онлайн-шопинг так крепко войдет в нашу жизнь»,— добавил он. Онлайн-сегмент ищет точки опоры и развития «в режиме реального времени», убежден топ-менеджер MFG.

Lamoda занимает лидирующую позицию среди торговых онлайн-площадок в России. Также большинству российских фешен-ритейлеров приходится наращивать свое присутствие в интернете. По данным «СберАналитики», O’stin сократил объем офлайн-продаж с 40% до 25%, Gloria Jeans — с 38% до 22%, Familia — с 30% до 22%.

Подробнее об этом читайте в интервью Михаила Уржумцева «Ъ».