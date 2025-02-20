«В России инфраструктура для утилизации электромобилей находится на стадии развития»

Насколько экологичны электрокары в производстве, эксплуатации и утилизации, рассказывает управляющий директор по рейтингам устойчивого развития «Эксперт РА» Елена Жанахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

— Рост средней температуры на Земле сопровождается масштабными природными катаклизмами, все острее встает вопрос о необходимости реализации эффективных решений для смягчения изменения климата. Одним из инструментов снижения выбросов парниковых газов является развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электротранспорта. Суммарное влияние электромобиля на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, включающего производство, эксплуатацию и утилизацию, существенно ниже, чем у автомобилей на бензине или дизеле. Использование зарядных станций, работающих от зеленых источников энергии, делает электротранспорт на этапе эксплуатации еще экологичнее.

При этом изготовление и утилизация электромобилей, к сожалению, не настолько экологичны, как хотелось бы. С точки зрения производства кузовных деталей воздействие на окружающую среду практически не зависит от типа автомобиля. Другое дело — один из ключевых элементов: аккумуляторная батарея. Наиболее распространенные и современные — литийионные батареи, производство которых энергоемкое, кроме того, для извлечения и переработки лития требуется большое количество водных ресурсов. В настоящее время ведутся разработки передовых технологий, направленных на снижение экологического воздействия процессов добычи лития, что способствует формированию более устойчивого и экологически безопасного подхода к удовлетворению растущего спроса на этот важный ресурс.

Утилизация электромобилей и автомобилей с ДВС схожа в базовых этапах разборки, сортировки и переработки материалов, но отличается сложностью и спецификой обработки литийионных батарей и электронных компонентов в электромобилях. Литий, кобальт и никель, входящие в состав батарей, представляют угрозу для окружающей среды, если они не будут правильно утилизированы. На данный момент в России инфраструктура для утилизации электромобилей находится на стадии развития. Переработкой литиевых аккумуляторов в России занимаются два предприятия: ярославский НЭК и челябинский «Мегаполисресурс».

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», предусматривающий строительство семи производственно-технических комплексов по утилизации и обезвреживанию сложных промышленных отходов, в том числе по переработке литийионных батарей в Нижегородской области (Дзержинск). Общая производительность составит до 50 тыс. тонн в год, технология глубокой переработки даст возможность извлекать около 15 позиций вторичных ресурсов, которые впоследствии будут использоваться в новых литийионных аккумуляторах на строящейся фабрике в Калининградской области, входящей в периметр «Росатома». Несмотря на увеличение числа электротранспорта в России, его объем все еще недостаточен для необходимости масштабирования инфраструктуры утилизации. Однако с дальнейшим развитием этого сегмента рынка можно прогнозировать создание новых предприятий и развитие технологий переработки.

Тем более что успешные примеры эффективной утилизации аккумуляторов электромобилей уже существуют в Норвегии, США, Китае, Японии, Франции и других странах. Лидирующую позицию в области утилизации аккумуляторов электромобилей, в том числе благодаря своему статусу крупнейшего производителя электромобилей в мире, занимает Китай. На законодательном уровне введены обязательные требования к производителям по сбору и переработке отработанных аккумуляторов. Ведущие компании CATL и BYD не только занимаются производством аккумуляторов, но и создают собственные программы их переработки. Формируется основа экономики замкнутого цикла, что является важным шагом к экологически чистому будущему.