«Метелица» повышает переработку

ООО «Метелица» планирует до конца этого года ввести в эксплуатацию элеватор в Новосибирской области за 6,7 млрд руб. Это позволит компании увеличить ежегодную емкость по приемке, обработке и отгрузке до 165 тыс. тонн зерна. Эксперты говорят о перспективности проекта и отмечают растущий спрос на этом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При сохранении текущего спроса на переработку и хранение зерновых окупить инвестиции в модернизацию Купинского элеватора удастся за 10-15 лет

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ При сохранении текущего спроса на переработку и хранение зерновых окупить инвестиции в модернизацию Купинского элеватора удастся за 10-15 лет

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Метелица», реализующее в Новосибирской области проект модернизации Купинского элеватора, планирует ввести объект в эксплуатацию в 2025 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. Планы о запуске предприятия «Ъ-Сибирь» подтвердили в московском ООО «Трансхимэкспорт» (учредитель компании). Объем вложений, по данным предприятия, составил 6,7 млрд руб.

ООО «Трансхимэкспорт» специализируется на перевалке угля и минеральных удобрений через Восточно-Уральский терминал, а также экспортных поставках в Юго-Восточную Азию, Австралию и Латинскую Америку. Компании напрямую принадлежит 97,5% в АО «Купинский элеватор», а также 50% в ООО «Сибзернопром» (производство зерна) и 90% в ООО «Метелица» (хранение сельхозпродукции). Другие 50% и 10% этих компаний — у «Купинского элеватора». Единственный владелец «Трансхимэкспорта» — Алексей Воротников. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 335 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.

Проект подразумевает создание в регионе крупного зерноперерабатывающего комплекса с элеваторами для единовременного хранения 165 тыс. т зерна. В него входят очистительная башня — две линии с мощностью до 250 тыс. т в час, отделение для сушки зерна с бункерами, площадка силосов для хранения до 120 тыс. т зерна, линия грануляции, лаборатория, трансформаторная подстанция и пункт загрузки морских контейнеров.

Приемка зерна запланирована на четырех линиях, производительность каждой из которых — 200 т в час. Отгрузка будет производиться с четырех линий для железнодорожного транспорта и с шести — для автомобильного, производительность каждой составляет 400 т в час. Также инвестором проложены железнодорожные пути общей протяженностью 3,5 тыс. м. По оценке «Трансхимэкспорта», среднегодовая выручка элеваторного комплекса составит 476 млн руб.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, проект обладает значительным потенциалом и перспективами. «Элеватор запроектирован с высокой скоростью приемки и отгрузки зерна, а также высокой протяженностью собственных железнодорожных путей. Предполагаю, что потенциал спроса в переработке зерновых в будущем будет расти, а значит есть и перспективы у самого комплекса»,— отмечает аналитик.

Проект элеватора актуален в условиях увеличения объемов сельхозпроизводства и роста экспортного потенциала. Большая вместимость позволит оптимизировать логистику и повысить эффективность хранения и отгрузки зерна, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Расширение мощности хранения с 45 тыс. т до 165 тыс. т отвечает логике развития инфраструктуры для поддержки растущего объема производства и транспортировки зерна, полагает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

«Однако важно учитывать, что текущие геополитические и экономические условия создают определенные риски для реализации проекта, в том числе и для его окупаемости. На это будет влиять санкционная риторика, в случае возникновения новых угроз в части проведения транзакций или снижения спроса со стороны импортеров»,— комментирует эксперт.

Сроки окупаемости Вадим Тавдеев оценивает в пределах 10-15 лет. Дополнительные вызовы для предприятия эксперт связывает с климатическими потрясениями, экономическими трудностями у фермеров, удорожанием сырья, энергоресурсов, логистики, а также с ростом заработной платы.

По данным минсельхоза Новосибирской области за 2023 год, общая элеваторная мощность в регионе составляет около 1,73 млн т. Всего в прошлом году было собрано свыше 2,5 млн т зерна в бункерном весе. Это на 169 тыс. т больше по сравнению с уровнем предыдущего года, несмотря на введенный в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Лолита Белова