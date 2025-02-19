Столичный омбудсмен: за год из плена вернулись 14 москвичей

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в 2024 году были обменяны 14 москвичей, находившихся в украинском плену. Она добавила: в сравнении с 2023 годом число обращений к ней, связанных с военной операцией, увеличилось на 22%.

По словам госпожи Потяевой, которые приводит «РИА Новости», число запросов москвичей об участниках боевых действий в 2024 году увеличилось на 105,5%. Среди них «важное место» занимают вопросы о без вести пропавших, уточнила омбудсмен.

Последний раз обмен военнопленными состоялся 5 февраля: из украинского плена вернулись 150 военных, столько же было передано Украине. При обменах стороны не раскрывают данные военнопленных. В августе 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в боевых действиях на Украине участвуют 43 тыс. москвичей, также на СВО должны были отправиться еще 23 тыс. добровольцев.

Полина Мотызлевская