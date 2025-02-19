Начальник инспекции гостехнадзора Прикамья подал документы на конкурс по отбору главы Осы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на конкурс по отбору главы Осинского округа заявились два человека. Это начальник инспекции государственного технического надзора Пермского края Игорь Морозов и заместитель атамана Волжского войскового казачьего общества по экономике Игорь Мыльников. Действующий руководитель муниципалитета Алексей Григорьев пока не подал заявку на конкурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вести-Пермь Фото: Вести-Пермь

Прием документов завершается завтра, 20 февраля. Сам конкурс запланирован на 28 февраля. Комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и губернатора, оценит программы развития округа, представленные кандидатами. Два претендента, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Игорь Морозов, по данным «Ъ-Прикамье», ранее заручился поддержкой региональных властей. А большинство в местной думе составляют депутаты, оппозиционные действующему главе Алексею Григорьеву.