Топ-менеджер сетей Sela и Zarina назвал мифом исход западных фешен-ритейлеров

Массовый уход международных торговых сетей сектора фешен из России — это миф, рассказал в интервью «Ъ» гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Он отметил, что некоторые иностранные компании передают российский бизнес в управление третьей стороне и меняют названия. Так, вместо Zara появился MAAG, а вместо Reserved — Re. Из крупных ритейлеров окончательно ушли только H&M и Uniqlo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Некоторые крупные компании, например испанская Inditex (владелец сетей Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.— “Ъ”) и польская LPP Group (Reserved, Cropp.— “Ъ”), передали российский бизнес в управление третьей стороне. Сменились только названия. Из крупных операторов ушел только H&M, распродав стоки. Японский Uniqlo тоже сразу закрыл свои российские магазины, но сохранял за собой контракты на аренду торговых площадей до истечения срока их действия»,— рассказал «Ъ» господин Уржумцев.

Михаил Уржумцев обратил внимание, что все чаще появляется информация о намерении ушедших компаний вернуться. «Такая вот принципиальность и такие ценности у заграничных коллег»,— добавил топ-менеджер.

С начала СВО из России ушли или ограничили свою деятельность больше 1 тыс. иностранных компаний. В марте 2022 года Inditex Group объявила об уходе с российского рынка. С апреля того же года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag — вместо Zara, Dub — вместо Pull & Bear, а Bershka стала Ecru. К осени 2023 года 85% пустующих площадей в фешен-сегменте заняли российские бренды.

Подробнее — в интервью, которое будет опубликовано на сайте и в газете «Ъ» позднее.