Весеннее настроение

8 Марта — это не только предвкушение весны, но и приятные хлопоты по выбору подарка и необычных впечатлений для своей второй половины. Сегодня найти идеальный подарок особенно сложно, ведь много можно купить самим. Но у нас есть идеи, которые заменят банальные цветы и украшения.

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Весна — лучшее время для обновления. Хочется разобрать шкаф, попрощаться с надоевшими свитерами и теплыми брюками, подготовиться к лету. Пора присмотреть новые платья, элегантные шляпки, модные босоножки. Или даже добавить в гардероб стильную сумочку или изящный зонт для предстоящего отпуска.

Праздничные дни — отличный повод прогуляться по магазинам, придумать необычные образы и выбрать подарки. А делать это со скидкой еще приятнее. Клиенты «Газпромбанк Премиум» могут купить одежду и аксессуары со скидкой до 15% в интернет-бутике Vipavenue — здесь можно найти Gucci, Dolce & Gabbana, Loro Piana, Prada и другие бренды. Владельцы премиальных карт Газпромбанка также получают скидку 15% на Lamoda и 12% в сети Lady & Gentleman.

Парфюм может казаться банальным подарком, но он всегда актуален. Главное — учитывать вкус и предпочтения в ароматах той, кому предназначается подарок. Если сомневаетесь с выбором, можно сделать его вместе. А по премиальной карте Газпромбанка доступен дополнительный кешбэк: до 8% для новых клиентов в «Рив Гош» и 4% в парфюмерном супермаркете «Золотое яблоко».

Подарки со скидкой — это приятно, а с кешбэком — еще лучше! По премиальной карте Газпромбанка можно вернуть до 40 тыс. руб. в месяц или копить мили. Получается, что подарки получают сразу двое — ваш близкий человек и вы сами.

Вкусно и выгодно

Выбор платья или парфюма требует времени, и, если в процессе вы проголодались, можно сделать паузу. В ресторанах Vasilchuki клиентам «Газпромбанк Премиум» доступна скидка 10%, а в заведениях Ginza Project в Петербурге — 20%. Отмечать праздник дома тоже приятно, особенно если воспользоваться скидкой до 45% на алкогольные и безалкогольные напитки в Simple Wine.

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Домашний отдых будет еще приятнее, если устроить киновечер с любимыми фильмами или премьерами на Wink. Премиальные клиенты Газпромбанка получают бесплатную подписку «Wink 5 в одном» с доступом к Wink, more.tv, Start, viju и «Караоке».

Новые впечатления

А почему бы не подарить путешествие? Это может быть уикенд в Петербурге, Казани или Коломне — с прогулками, гастрономическими открытиями и культурными впечатлениями. Запланировать поездку удобно на сайте Газпромбанк-Travel, а при оплате картой Газпромбанка можно получить кешбэк или накопить мили на следующее путешествие.

Владельцы премиальной карты могут подключить программу привилегий «Путешествия» с разнообразными бонусами для комфортных поездок.

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Все вопросы — от покупки билетов и бронирования ресторанов до организации экскурсий — можно доверить консьерж-сервису. Премиальный менеджер Газпромбанка, круглосуточный консьерж-сервис и выделенная линия — поддержка доступна в любом удобном формате.

Клиенты «Газпромбанк Премиум» могут ожидать рейс или поезд в комфортных бизнес-залах аэропортов и ж/д вокзалов по всему миру. Но это еще не все привилегии: такси до аэропорта или вокзала — тоже за счет банка.

Еще один полезный бонус — страховка в путешествиях. Вместе с владельцем премиальной карты Газпромбанка полис получат и его близкие. Страховое покрытие на клиента и всех членов его семьи (без ограничений по возрасту!) составляет $1 млн.

О денежных переводах тоже можно не волноваться. Лимит переводов другим людям для клиентов «Газпромбанк Премиум» увеличен до 200 тыс. руб. в месяц, а по номеру карты можно бесплатно перевести до 50 тыс. руб. Если вы не любите носить с собой карту, то закажите стикер МИР Supreme с бесплатным обслуживанием и оплачивайте любые покупки без карты.

Спорт — это здорово

Люди все чаще выбирают здоровый образ жизни. Фитнес-индустрия активно развивается, и каждый может найти себе формат занятий по душе. А возможность заниматься спортом бесплатно повышает мотивацию еще больше. Клиенты получают бесплатный абонемент в фитнес-клуб — World Class, Fitmost, X-Fit и DDX Fitness — при выполнении условий обслуживания.

Газпромбанк стал единственным банком на рынке, который добавил спортивные привилегии в свою премиальную программу, отметил начальник департамента развития премиального бизнеса Александр Демирчян. «Мы запустили эту программу в 2023 году и сразу получили отличный отклик от клиентов, которые не ожидали, что банк может предложить абонементы в фитнес-клубы,— рассказал он.— Сегодня спорт выбирают люди всех возрастов, и мы активно поддерживаем этот интерес». Также клиенты могут оформить спортивную страховку с покрытием до 500 тыс. руб. и получать бонусы и скидки на занятия спортом от партнеров банка.

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Другие привилегии

Программа привилегий Газпромбанк Премиум также включает скидку на аренду индивидуальных банковских сейфов и бесплатную мобильную связь от оператора «ГПБ Мобайл». Подключить сервис «Газпромбанк Привилегии Премиум» можно в мобильном приложении или интернет-банке.

Премиальное обслуживание доступно бесплатно при выполнении одного из условий или за 2990 руб. в месяц. Клиенты получают выгодные условия по размещению средств на вкладах — сегодня это особенно актуально, ведь можно зафиксировать высокую доходность. Если же важна доступность средств, удобным решением станет накопительный счет: клиенты «Газпромбанк Премиум» могут получать до 24% годовых на сумму до 10 млн руб., сохраняя доход даже при частичном снятии.

«Мы стремимся сочетать выгодные условия по финансовым продуктам с актуальными предложениями по нефинансовым сервисам,— рассказал Александр Демирчян.— Наши клиенты ценят комфорт, привыкли к оперативному решению их вопросов и хотят получать выгодные условия. Поэтому мы удвоили размер кешбэка, расширили список партнеров. И не остановимся на этом — впереди новые привилегии в спорте и путешествиях».

Ольга Иванова