В поселке Афипском состоялось открытие нового православного храма

На территории рядом с Афипским НПЗ открыли храм в честь иконы Божией Матери «Владимирская». Торжественная церемония состоялась 11 февраля.

Фото: пресс-служба ООО "Афипский НПЗ"

Храм возвели ровно за два года. Решение о его строительстве приняли в январе 2023 года. Месяцем позже было получено благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, и уже в марте начались проектные работы. Через два месяца протоиерей Андрей Бятец провел обряд освящения Иконы Божией Матери «Владимирская», написанной накануне строительства.

Проектные и строительные работы велись при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

Как во время установки поклонного креста в сентябре 2023 года объяснил генеральный директор нефтезавода Алексей Сидоров, в Афипском была только одна церковь. При этом поселок застраивается, а население растет, поэтому люди нуждаются еще в одном храме. Тогда же митрополит Григорий выразил надежду, что храм в честь Владимирской иконы Божией Матери станет лицом предприятия и всего поселка.

В сентябре 2023 года состоялась церемония освящения креста. После этого началось строительство. В течение пяти месяцев был подготовлен участок, забиты сваи, залиты фундаменты, проложены коммуникации, подготовлено основание для возведения стен. Весной прошлого года на месте будущего храма также начались регулярные богослужения.

В апреле 2024 года был совершен чин закладки камня нового храма Иконы Божией Матери «Владимирская», а на месте будущего престола установлен крест. С мая по сентябрь велось активное строительство причтового дома и храма. Параллельно осуществляется процесс написания икон для внутреннего убранства. В октябре прошел чин установки купола и надкупольного креста.

Работы по возведению стен храма и наружную отделку стен причтового дома завершили в ноябре 2024 года. А в начале 2025 года закончили наружные отделочные работы: штукатурку, покраску, установку декоративных элементов. Чуть позже также завершили внутреннюю отделку и установили иконостас.

— Место это человек устроил для того, чтобы возносить свои сокровенные молитвы Творцу, чтобы здесь совершать службу хвалению Богу, чтобы здесь наполнять себя теми мыслями и смыслами, которыми потом будет служить Господу каждый момент своей жизни,— сказал на открытии храма митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Он рассказал, что на месте построенного храма ранее была заболоченная низина. По словам митрополита, теперь это место преобразилось за счет стараний людей.

С ответным словом выступил Михаил Гуцериев, в жизни которого благотворительность всегда занимала важное место.

— Мы понимаем, что материальное — это очень важно. Но это не главное,— отметил меценат.— Главное — духовная составляющая. Этот храм небольшой… Но мне кажется, если даже один человек сюда зайдет, свои грехи здесь оставит и выйдет чистым, то уже ради этого стоило его построить. Ради одного человека. Поэтому мы правильно сделали!

Яркой точкой мероприятия стало вручение митрополитом Василием высоких наград. Заслуги Михаила Гуцериева перед Русской православной церковью, а также его благотворительная деятельность на Кубани были отмечены медалью Великомученицы Екатерины I степени.