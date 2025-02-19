Летевший в Нижнекамск SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), направлявшийся в Нижнекамск, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево. Причиной инцидента стала неисправность механизации крыла

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса FV6247 Москва—Нижнекамск за 19 февраля принял решение о возврате в Шереметьево для дополнительной проверки по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета»,— сообщили «Ъ» в авиакомпании «Россия».

Там отметили, что посадка прошла штатно. Пострадавших нет, причина неисправности устанавливается.

В выполнявшей рейс авиакомпании «Россия» сообщили, что командир воздушного судна принял решение о возврате в Шереметьево для дополнительной проверки. Пассажиры будут направлены в Нижнекамск на резервном самолете.