В Перми крупный производитель оборудования для добычи нефти сменил директора

В пермском ООО «Элкам», занимающемся производством и сбытом оборудования для добычи нефти, сменился директор. Как сообщает пресс-служба компании, с 21 февраля руководителем станет Владимир Лихарев. Согласно Rusprofile, на данный момент эту должность занимает Анатолий Галкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лихарев

Фото: Элкам Владимир Лихарев

Фото: Элкам

По информации пресс-службы, господин Лихарев начал работу в ООО «Элкам» в качестве менеджера по продажам в 2016 году. Позже трудился заместителем коммерческого директора по работе с нефтедобывающими компаниями РФ, возглавляя направление с ПАО «ЛУКОЙЛ».

Согласно официальному сайту «Элкам», компания специализируется на производстве насосов для добычи нефти, ремонте нефтепромыслового оборудования, а также на технологическом нефтесервисе.

ООО «Элкам» было зарегистрировано в Перми в 2008 году, основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. 62% долей компании принадлежат РОО «Металлэксп», учрежденному в Екатеринбурге, 22% — свердловскому ООО «Параллакс», 13% — пермскому АО «Элкам-Нефтемаш». Остальными 3% долями владеет Анатолий Галкин. Согласно финансовому отчету, чистая прибыль компании в 2023 году составила 139,2 млн руб., что ниже предыдущего показателя в 1,9 раза. Выручка организации снизилась с 3 млрд руб. в 2022-м до 2,6 млрд руб. в 2023 году.