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Коммерсантъ FM
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Армия России взяла переправу через реку Локня, открывающую дорогу на Суджу

Российские военнослужащие в ходе освобождения села Свердликово в Курской области взяли под контроль участок дороги Суджа—Рыльск, следует из сводки Минобороны.

«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и беспилотниками, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа—Рыльск»,— указано в сообщении (цитата по ТАСС).

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Свердликово 17 февраля. В январе Минобороны сообщало, что российская армия освободила в регионе 801 кв. км, то есть 63,2% от территорий, находившихся под контролем ВСУ.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».

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