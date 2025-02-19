Правительство определило квоты на целевое обучение в 2025 году

Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год. Согласно сообщению кабмина, квоты сформированы по 838 направлениям подготовки, по 77 из них число целевых мест будет увеличено. Всего на целевое обучение выделено 145 тыс. мест.

Ежегодно правительство определяет долю мест для целевиков от общего числа бюджетных мест по каждой специальности. Абитуриенты-целевики поступают в учебные заведения по договору с будущим работодателем и учатся бесплатно, а затем отрабатывают не менее трех лет в организации.

В предстоящем учебном году доля целевиков по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» составит 70% и 75%. По части направлений ординатуры (например, «Акушерство и гинекология», «Детская хирургия», «Гастроэнтерология») доля целевиков составит 100%. По направлениям в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов — 70%. По специальностям «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» доля целевиков составит 40%.

По научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 35%. В сообщении правительства поясняется, что это связано с «необходимостью увеличения числа молодых исследователей в России». Впервые целевые места появятся на 12 направлениях подготовки. В их числе «Наносистемы и наноматериалы», «Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий легкой промышленности» и «Регионоведение России».

Полина Мотызлевская