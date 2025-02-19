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Татарстан возглавил рейтинг по обработке грузов на Горьковской ЖД в январе

Республика Татарстан стала лидером по обработке грузов на Горьковской железной дороге (ГЖД) по итогам января. На станции Тихорецкая, расположенной в Казани, было обработано 58 тыс. тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД филиала РЖД.

На втором месте находится станция Доскино (Нижний Новгород) с показателем 48,2 тыс. тонн, далее — Муром (32,5 тыс. тонн). Количество обработанных грузов на других станциях выглядит следующим образом:

  • Юрьевец — 32 тыс. тонн;
  • Котельнич-2 — 27,6 тыс. тонн;
  • Ижевск — 22,5 тыс. тонн;
  • Киров-Котласский — 18,5 тыс. тонн.

Всего же за январь терминалами ГЖД было обработано около 367 тыс. тонн грузов.

Артём Дергунов

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