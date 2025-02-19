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Недвижимость компании «Эталон» в Челябинске продают со скидкой в 10 млн рублей

Росимущество повторно выставило на продажу недвижимость компании «Эталон», которой владеют экс-собственники ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы. Общая стоимость трех лотов составила 57 млн руб., снизившись с прошлых торгов на 10 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

К покупке вновь предложены два офиса в доме № 62 на улице Воровского. Площадь объектов составляет 419,6 и 220,1 кв. м, а стоимость — 33 млн и 19,2 млн руб. соответственно. С прошлых торгов цены уменьшились на 5,9 млн и 3,4 млн руб. Третий лот включает в себя квартиру в доме №102 на улице Братьев Кашириных площадью 66, 7 млн кв. м. Стоимость объекта составила 4,7 млн руб., снизившись на 800 тыс. руб. с прошлого аукциона.

Заявки на участие в трех аукционах принимают до 17 марта 2025 года, а ценовые предложения — с 21 по 22 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в первый раз Росимущество выставило на торги недвижимость «Эталона» в начале января этого года. Активы были арестованы в рамках взыскания 105 млрд руб. с бывших владельцев трех заводов группы ЧЭМК. Арбитражный суд Челябинской области 5 марта 2024 года удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры и признал недействительным соглашение об урегулировании долга, заключенное между предшественником «Эталона» — Урало-Сибирской металлургической компанией (УСМК) — и Юрием Антиповым, владевшим сначала УСМК, а затем «Эталоном». В список ответчиков также вошли Александр и Людмила Аристовы, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов, а также ООО «Группа компаний “Ариант”».

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