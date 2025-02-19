Присяжные признали невиновным A$AP Rocky по делу о стрельбе

В Центре уголовного правосудия в Лос-Анджелесе было зачитано решение присяжных заседателей, согласно которому 36-летний рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) признан невиновным по делу о причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

В 2022 году рэперу предъявили обвинения по двум пунктам. По ним ему грозило 24 года лишения свободы. Рэпер обвинялся в том, что в 2021 году возле отеля в Голливуде якобы выстрелил три или четыре раза из пистолета в знакомого A$AP Relli (Терелла Эфрона), а одна из пуль задела его левую руку. A$AP Rocky отклонил сделку с прокуратурой о признании вины.

На суде защита говорила, что обвинения строятся на записях с камер видеонаблюдения; пистолет в руке Майерса был реквизитом, а как вещественное доказательство на заседаниях оружие стороной обвинения представлено не было. Гильзы были найдены посторонними людьми — не полицией, утверждала защита.

«В этом деле доказательств нет… Никаких пулевых отверстий, крови, повреждений и, конечно же, гильз обнаружено не было»,— говорил один из адвокатов Майерса (цитата по The New York Times). После оглашения решения коллегии присяжных A$AP Rocky сказал своим защитникам: «Спасибо, что спасли мою жизнь» (цитата по TMZ), и бросился обнимать жену певицу Рианну.