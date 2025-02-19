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Жители Курганской области должны за тепло и воду 2 млрд рублей

На начало 2025 года курганцы за тепло и горячую воду имеют задолженность в размере 1,8 млрд руб., шадринцы — 158 млн руб. Компаниям и бюджетным организациям региона необходимо оплатить 387 млн руб., сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).

За прошлый год КГК и ее дочерние предприятия взыскали через суд 402 млн руб. за поставленные тепло и горячую воду. Всего за год от лица компании подано 64,7 тыс. исков на общую сумму 584 млн руб. Как отмечают в КГК, из-за большого количества неплательщиков уменьшается работоспособность предприятий, а на ремонты расходы приходится сокращать. В связи с тем, что подобная ситуация наблюдается во многих регионах, с сентября 2024 года в 10 раз увеличили госпошлину при взыскании задолженности за коммунальные услуги через суд. При рассмотрении дела в упрощенном порядке она составляет 2 тыс. руб., если заявление подано в суд, то увеличивается до 4 тыс. руб. А с начала текущего года изменился порядок расчета пени за просрочку платежей — теперь они вычисляются исходя из ключевой ставки, которая на данный момент составляет 21%. Новые правила, подчеркивают в компании, призваны стимулировать добровольное исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг.

Виталина Ярховска

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