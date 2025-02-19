Иноагент Илья Пономарев обвинен в попытке насильственного захвата власти

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявлен в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, он «наладил взаимодействие» с одним из военизированных подразделений ВСУ.

ФСБ назвала основанием для возбуждения дела «достоверные данные» об учреждении экс-депутатом в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в РФ). Утверждается, что целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

По версии следствия, бывший депутат в 2022–2024 годы провел семь сессий движения, в которых участвовали более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев. Они разработали и приняли свыше 30 «антиконституционных нормативно-правовых актов», в том числе — акты о конституции «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления», перечисляет ФСБ.

Спецслужба утверждает, что Илья Пономарев (объявлен иностранным агентом) позиционирует СНД (деятельность признана нежелательной в РФ) перед странами Запада как «новое правительство России в изгнании». Он якобы работает над тем, чтобы движение признали страны формата «Рамштайн» (международная коалиция, оказывающая военную помощь Украине). По данным ФСБ, экс-политик также взаимодействует с одним из украинских военизированных подразделений, которое в РФ признано террористическим, его название не приводится.

Подробнее о других обвинениях экс-депутата — в материале «Ъ» «Трех роликов хватило на десять лет».