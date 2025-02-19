Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иноагент Илья Пономарев обвинен в попытке насильственного захвата власти

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (объявлен в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, он «наладил взаимодействие» с одним из военизированных подразделений ВСУ.

ФСБ назвала основанием для возбуждения дела «достоверные данные» об учреждении экс-депутатом в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в РФ). Утверждается, что целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

По версии следствия, бывший депутат в 2022–2024 годы провел семь сессий движения, в которых участвовали более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев. Они разработали и приняли свыше 30 «антиконституционных нормативно-правовых актов», в том числе — акты о конституции «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления», перечисляет ФСБ.

Спецслужба утверждает, что Илья Пономарев (объявлен иностранным агентом) позиционирует СНД (деятельность признана нежелательной в РФ) перед странами Запада как «новое правительство России в изгнании». Он якобы работает над тем, чтобы движение признали страны формата «Рамштайн» (международная коалиция, оказывающая военную помощь Украине). По данным ФСБ, экс-политик также взаимодействует с одним из украинских военизированных подразделений, которое в РФ признано террористическим, его название не приводится.

Подробнее о других обвинениях экс-депутата — в материале «Ъ» «Трех роликов хватило на десять лет».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...