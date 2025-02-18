Новак: Россия не почувствовала выхода Прибалтики из БРЭЛЛ

Решение Эстонии, Латвии и Литвы выйти из общего энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) не нанесло никакого ущерба России, заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. От этого пострадала Прибалтика, добавил господин Новак. После присоединения к европейской энергосистеме страны Балтии стали платить в два раза больше, заверил он.

«Наши потребители не почувствовали это отделение прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме — население, объекты промышленности, социальная сфера, жилищно-коммунальная — ценовые последствия отсутствуют»,— сказал он на совещании президента с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Говоря про последствия для Прибалтики, он добавил, что в Эстонии прекратил работу крупный целлюлозно-бумажный комбинат из-за высокой стоимости электричества. Кроме того, он сказал, что цены на электроэнергию в странах Балтии могут вырасти еще больше из-за ограниченной пропускной способности со смежными энергосистемами Швеции, Польши и Финляндии.

Господин Новак заявил, что отсутствие последствий для Калининградской области стало возможным благодаря строительству с 2014 года четырех электростанций мощностью 900 МВт в регионе.

Эстония, Литва и Латвия отсоединились от БРЭЛЛ 8 февраля. В энергокольце остались только две страны: Россия и Белоруссия. Аналитики утверждают, что решение балтийских стран негативно скажется на надежности энергоснабжения региона.

Подробности — в материале «Ъ» «Последствия БРЭЛЛксита».