Фитнес нарастил объемы

В 2024 году объем рынка фитнес-услуг в крае составил 1,5 млрд руб. Это на 36% больше, чем годом ранее. Темпы роста рынка в регионе выше, чем в среднем по стране. В основном, рост произошел за счет открытия новых объектов и существенного расширения клиентской базы, считают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С января по декабрь 2024 года оборот рынка фитнеса в Ставропольском крае вырос на 36%, достигнув 1,5 млрд руб. Темпы роста этого рынка в регионе выше, чем в среднем по России: прирост рынка к 2023 году по стране составил 23%. Такие данные привели в исследовательском агентстве FitnessData. Здесь добавили, что высокие темпы роста были характерны не только для всего прошлого года, но и для начала нынешнего. Так, по итогам января прирост составил 28%, по сравнению с показателем годичной давности. И аналитики агентства, и опрошенные «Ъ-Кавказ» игроки рынка убеждены, что у такого роста несколько причин.

Цены или объекты

По словам руководителя отдела аналитики FitnessData Светланы Калины, в 2024 году средний чек всех операций в фитнес-объектах края составил 2097 руб. Это всего на 2% больше, чем в 2023-м. «Можно сказать, что рынок Ставрополья растет за счет открытия новых объектов и вовлечения в фитнес новых клиентов, а не благодаря росту цен», — констатирует собеседница.

Хореограф, инструктор групповых программ Юлия Рогозина, напротив, отмечает существенный рост цен. По ее словам, если год назад месячный абонемент в небольшие студии можно было купить за 2,6 тыс. руб. на восемь занятий, то сегодня такой абонемент стоит как минимум 3,6-3,8 тыс. руб.

По оценкам госпожи Калины, в среднем по России 68% выручки отечественных игроков приходится на продажу клубных карт и доступа в фитнес-клуб или студию. Еще 32% — на дополнительные услуги.

Ольга Хаменская, руководитель одноименного оздоровительного центра, замечает, что клиенты фитнес-клубов предпочитают покупать абонементы на год. В среднем клубная карта в фитнес-центр среднего ценового сегмента и премиум стоит от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

По словам Ольги Хаменской, рынок фитнес-услуг в регионе развивается, но не так интенсивно как в городах-миллионниках. Увеличилось количество фитнес-клубов, работающих по франшизе. Расширились и местные игроки. Плюс открылись различной направленности студии.

По официальным данным на 2024 год, на Ставрополье занимаются спортом 1,6 млн человек. Это около 57,8% населения края. Как ранее отмечал министр физической культуры и спорта региона Борис Семеняк, к 2030 году здесь планируется привлечь к здоровому образу жизни и занятиям спортом 70% жителей.

Расходы растут быстрее

Как отмечает Светлана Калина, основные расходы фитнес-объектов приходятся на фонд оплаты труда, аренду и содержание помещения. Соотношение расходов зависит от многих параметров, но в среднем обычно около 35-40% приходится на фонд оплаты труда, 23-25% на аренду, остальные статьи расходов значительно ниже.

Рост расходной составляющей иногда происходит быстрее, чем рост доходов, и это одна из ключевых проблем фитнес-индустрии, уверена госпожа Калина. За последний год затраты выросли на 20-40% в зависимости от сегмента клуба и наличия отдельных услуг (бассейна, зарубежного оборудования). Среди ключевых причин роста затрат эксперт выделяет ослабление курса рубля: это приводит к росту цен на стройматериалы, импортное оборудование и комплектующие.

«Ставропольский край повторяет общероссийские тенденции: 56% клиентов фитнес-объектов в стране — женщины, а более половины клиентов (52%) в возрасте 25-44 года. Безусловно, увеличение числа "белых воротничков" на Ставрополье также позитивный фактор, поскольку именно они являются ключевой целевой аудиторией фитнес-объектов как в крае, так и в России в целом», — поясняет Светлана Калина.

Ключевые тенденции последних лет остались актуальными и в 2024 году. В топе спроса — функциональный тренинг, пилатес, джампинг, направления «мягкого» фитнеса вроде растяжки и йоги.

«Женщины и мужчины посещают клубы в пропорции примерно 50 на 50. Среди посетителей — много руководителей среднего звена, — говорит Ольга Хаменская. — Топ-менеджеры предпочитают индивидуальные тренировки с персональным тренером. При этом женщины более адаптивны к новым направлениям. Мужчины, в основном, предпочитают тренажерный зал».

Юлия Рогозина среди предпочтений посетителей клубов отмечает интерес к программам по растяжке, направлению «Здоровая спина». Правда, на такие занятия, по ее словам, ходят больше женщины в возрасте 40+. Посетители с опытом предпочитают силовые и интервальные тренировки.

Тренеров мало, сервис «хромает»

По оценкам госпожи Хаменской, в отличие от городов-миллионников, в регионе пока так и не создана потребность в массовых занятиях фитнесом. В Ставрополе фитнес лишь несколько лет назад выбрался «из подвалов». «Хромает» пока и качество сервиса. Не хватает хороших тренеров, клубы конкурируют друг с другом за специалистов.

Светлана Калина подчеркивает, что спрос на фитнес растет по всей стране, и Ставропольский край — не исключение.

«По последним данным, проникновение коммерческих фитнес-услуг в Ставрополе составляет 6-7%, — уточняет эксперт. — Это все еще невысокий показатель, поскольку в России есть регионы, где доля населения, вовлеченного в фитнес, в несколько раз выше».

Например, в Москве это 16%, в Петербурге — 14%, в ряде городов-миллионников — выше 10%. При активном развитии рынка (активном инвестировании в открытие новых объектов), у Ставрополя есть все шансы увеличить оборот в 1,5-2 раза в ближайшие несколько лет.

«Этому будут способствовать молодое население краевой столицы и рост численности жителей в нем в целом», — резюмирует госпожа Калина.

Андрей Пугачев