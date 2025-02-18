Рынок скорректировался, но не сильно

Нереализованные ожидания относительно первых переговоров между Россией и США привели к ухудшению настроений на фондовом рынке. Во вторник, 18 февраля, первую половину торговой сессии индекс Московской биржи держался в районе 3300 пунктов. Однако около 15:00, после выступления помощника президента РФ Юрия Ушакова, индекс отыграл больше 2%, откатившись до 3252 пунктов. До конца основной сессии индекс оставался в районе этой отметки, закрывшись на значении 3258,76 пункта, что на 1,5% ниже закрытия понедельника. «Нельзя судить, насколько конструктивно прошли переговоры России и США, но рынок не получил желаемого позитивного импульса – конкретных тем обсуждения, точных сроков по будущим встречам», — указывает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

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Инвесторы понимают, что переговоры, особенно в нынешних условиях, – это сложный и длительный процесс. Поэтому не стоит рассчитывать «на молниеносное разрешение всех конфликтов, снятие санкций, возвращение иностранных инвесторов и т.п.», считает госпожа Пырьева.

Тем не менее, нынешнее значение индекса Московской биржи остается на 7,6% выше значения минувшей среди, т.е. до телефонного разговора президентов России и США (см “Ъ” от 13 февраля), и на 13% выше начала года. В целом в ближайшее время на рынке будет сохраняться высокая волатильность на фоне проходящих переговоров в связи с ожиданиями (достижения или не достижения договоренностей), отмечает Наталия Пырьева.

Ксения Куликова