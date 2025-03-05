Просто безупречно

В начале февраля в Петровском пассаже открылся второй в Москве магазин немецкого бренда женской одежды Laurel, первый магазин работает в ГУМе. В новой весенней коллекции бренд остается верен принципу, согласно которому одежда должна не только подчеркивать индивидуальность, но и дарить уверенность в себе.

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Laurel создан в Мюнхене в 1978 году Вольфгангом и Маргарет Лай, основателями бренда женской дизайнерской одежды Escada, когда-то он входил в международную группу Escada AG. Сегодня Laurel — один из крупнейших международных брендов премиум-класса и входит в состав модного концерна Ellasay Group, который владеет также французским IRO, английским Self-portrait и китайским одноименным брендом Ellassay, а в его эстетике главное — простота и рациональность.

Одежда Laurel создана для независимых деловых женщин, обладающих чувством стиля и природной харизмой. Идеально сшитые жакеты и брюки, платья отлично смотрятся на разных фигурах. Удобный покрой, высококачественные натуральные материалы: кашемир, шерсть, шелк, кожа и хлопок из Италии и Австралии в сочетании с высокотехнологичными синтетическими волокнами из Японии, такими как японский ацетат и триацетат, соалон и полиэстер, придают вещам марки некоторую гламурность и непринужденную небрежность. Брючные костюмы становятся отдельными жакетами и брюками, жакеты из тонкой шерсти светлых оттенков можно носить как сорочки, цветовые сочетания далеки от строгости, нежно-голубой отлично сочетается с приглушенно-бордовым. Laurel предлагает женщинам с российскими размерами от 42-го до 54-го элегантную и выразительную универсальную одежду, уместную в любой ситуации. В его коллекциях всегда есть цвета Pantone и тренды мировых подиумов. Каждая новая коллекция обязательно имеет цветовой отсыл к моделям предыдущих сезонов, что позволяет формировать гардероб на протяжении долгого времени и сочетать между собой изделия из разных коллекций.

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В магазине марки в Петровском пассаже можно собрать полный весенний гардероб, от шелковых рубашек и юбок-карандашей до широких джинсов и джинсовых курток, кожаных жакетов и юбок плиссе, трикотажа и платьев миди, которые подойдут и для делового бранча, и для неформальных встреч. Есть здесь и обувь, и сумки, и аксессуары. Магазин площадью 75 кв. м оформлен в насыщенных бежевых тонах с серо-зелеными акцентами. Уютная обстановка располагает к приятному шопингу.

Анна Круглова