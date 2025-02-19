Россияне переходят на локальные сети после ухода западных брендов одежды

После ухода из России западных брендов, таких как H&M, Zara и Uniqlo, потребители массово переключились на локальные сети. Согласно исследованию «СберАналитики», с которым ознакомился «Ъ», в офлайн-ритейле лидируют Familia и Lime, а в онлайн-продажах во всех сегментах доминирует Lamoda. Большинство покупателей готовы тратить на одежду и аксессуары 20-35 тыс. руб. в год, при этом женщины составляют 62-78% от общего числа покупателей.

Доля онлайн-продаж продолжает расти: за последние два года офлайн-продажи у крупных сетей, таких как O’stin и Gloria Jeans, сократились почти вдвое. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают это с более высокими ценами в офлайн-магазинах: средний чек там составляет 5,1 тыс. руб., что почти вдвое дороже, чем в интернете. При этом Familia, распродающая стоки брендов, заняла 5,3% рынка масс-маркета, а Lime укрепился в среднем и премиальном сегментах.

На фоне адаптации рынка к новым условиям обсуждается возможное возвращение западных ритейлеров в случае смягчения санкций. Однако пока российские сети активно наращивают онлайн-присутствие, чтобы удержать потребителей, которые все чаще выбирают удобство и доступные цены интернет-шопинга.

Подробнее — в материале «Бренды встретили по одежке».