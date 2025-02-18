Прейскурант приказал долго жить

В отношении руководителя Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксаны Терземан, а также сотрудниц учреждения Лианы Юсуповой и Олеси Хан возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период пандемии они получили от жителей города в общей сумме 70 млн руб. за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Ожидается, что в среду, 19 февраля, суд в Ростове-на-Дону изберет обвиняемым меру пресечения.



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Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и ряда сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Их подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу проходят руководитель учреждения Оксана Терземан, а также ее подчиненные — Лиана Юсупова и Олеся Хан. По версии следствия, они с 2020 года систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и др.).

«В морге есть официальный прейскурант на все услуги, но сотрудники в большинстве случаев брали оплату наличными и “мимо кассы”. Соответственно, средства не поступали в областной бюджет, а присваивались злоумышленниками», — пояснил источник.



В морге и дома у подозреваемых проведены обыски. При обысках в учреждении изъяты рабочие компьютеры и документация. Фигурантки дела задержаны. Ожидается, что 19 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет имеру пресечения.

Ранее в регионе широко освещалось дело о коррупции в схожем учреждении — бывший руководитель филиала №30 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борис Котов был осужден за получение более 300 взяток, также его признали виновным в почти 1,8 тыс. эпизодах служебного подлога.

По данным следователей, Борис Котов с 2010 года за взятки выдавал незаконные справки об инвалидности без оснований и без фактического прохождения медико-социальной экспертизы. Впоследствии взяткодатель на основании этой справки получал социальные выплаты из бюджета РФ.

В 2023 году Котову было назначено восемь лет и четыре месяца колонии. При этом за некоторые эпизоды его так и не наказали — уголовные дела были закрыты из-за истечения сроков давности.

Кристина Федичкина