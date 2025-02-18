Минтруд напомнил, что сокращенных недель после 23 февраля и 8 марта не будет

У россиян не будет дополнительного отдыха в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта, потому что эти дни и так выпадают на выходные, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Однако россиян ждут долгие праздники в мае.

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«Мы этими днями воспользовались, чтобы сформировать достаточно длинные майские праздники. Сегодня календарь достаточно сбалансирован, у нас меньше разорванных трудовых недель внутри года»,— сказал ТАСС господин Котяков.

Министр труда добавил, что правительство определяет календарь выходных и рабочих дней, исходя из удобства для граждан. Ведомство старается сделать так, чтобы выходная неделя не прерывалась, отметил он.

Весной россияне будут отдыхать в честь Праздника Весны и Труда (с 1 по 4 мая) и Дня Победы (с 8 по 11 мая). Кроме того, четырехдневные выходные запланированы летом в честь Дня России (с 12 по 15 июня). После этого три дня выходных выпадет на День народного единства (с 2 по 4 ноября).