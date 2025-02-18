Оборот потребсферы Кубани достиг 6,6 трлн рублей в 2024 году

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края достиг 6,6 трлн рублей в 2024 году, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Вице-губернатор края Александр Руппель озвучил показатели по отраслям: «Сейчас в инвестпортфеле региона 101 проект в разных отраслях потребсферы на общую сумму 50,7 млрд руб. Причем каждый четвертый проект — строительство логистических или распределительных центров».

Оптовая торговля принесла 3,3 трлн руб. с ростом на 12,2%, розничная — 3 трлн руб, увеличившись на 8,5%. Сфера общественного питания заработала 146,6 млрд руб, прибавив 4%. Объем бытовых услуг вырос на 6% до 144,2 млрд руб.

По словам руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного, отрасль перечислила в консолидированный бюджет региона 82,5 млрд руб. Удельный вес по объему налогов достиг 14,5%, что позволило занять первое место среди других отраслей экономики региона. По сравнению с предыдущим годом налоговые отчисления увеличились на 6 млрд руб. (+7,9%).

Торговля формирует 12,9% валового регионального продукта Краснодарского края. За последние пять лет объем инвестиций в потребительскую сферу региона увеличился в 2,5 раза.

Анна Гречко