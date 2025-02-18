Бывшие студенты осуждены за попытку поджечь военную технику

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор по делу братьев Матвея и Тимофея Мельниковых, которые ранее обучались в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, а также их приятеля Юрия Михеева, который на момент задержания в прошлом году был несовершеннолетним. Все они обвинялись в попытке совершить диверсию (ст. 281 УК РФ) на территории воинской части, дислоцированной в Дмитровском районе Московской области.

Как говорится в материалах уголовного дела, в начале 2023 года Матвей Мельников, до этого поддерживавший СВО, сменил свою политическую позицию, познакомившись в Telegram с человеком, представившимся сотрудником ГУР Минобороны Украины. Пообщавшись с собеседником, студент решил вступить в военизированную проукраинскую террористическую организацию и привлек к этому замыслу брата.

Представитель ГУР предложил братьям в качестве своего рода вступительного экзамена проникнуть на территорию воинской части и сфотографировать там технику, а затем поджечь машины связи и снять акцию на видео. Видеооператором Мельниковы предложили поработать своему знакомому Михееву, и тот согласился. Подготовку диверсии прервали сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил Матвею Мельникову 19 лет колонии, Тимофею Мельникову — 20 лет, Юрию Михееву — 7 лет (поскольку на момент преступления он был несовершеннолетним, наказание в его случае не могло превышать 10 лет). Первые три года осужденные проведут в тюрьме.

Алексей Соковнин