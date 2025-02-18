«Дочка» «Росатома» взыскала 70 млн рублей с авиазавода в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования ООО «Аргон» из Саратовской области, взыскав с Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) 71,7 млн руб. долга за поставку углеродной конструкционной ленты. В эту сумму вошел размер основного долга и неустойка со 2 октября 2022 года до 5 сентября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2020 году стороны договорились о поставке авиационному заводу материалов на общую сумму 305,2 млн руб., позже цена была снижена до 295,1 млн руб. Заказчик оплатил часть товаров, признав наличие неисполненных обязательств на сумму 66,1 млн руб. В досудебном порядке спор урегулировать не удалось, что стало поводом для иска.

Причиной несвоевременной оплаты услуг КумАПП называло нестабильную геополитическую ситуацию, антироссийские санкции и, как следствие, несвоевременное выполнение обязательств заказчиками предприятия, покупавшими у него вертолетную технику. Ответчик утверждал, что денежные средства в первую очередь направлялись на зарплату работникам и выполнение социальных обязательств. В связи с этим ответчик просил снизить размер неустойки.

Суд отклонил доводы ответчика, посчитав, что отсутствие в его распоряжении денежных средств не является основанием для освобождения от взыскания убытков.

ООО «Аргон» зарегистрировано в 2005 году в Балаково, является крупнейшим российским производителем высокомодульных, высокопрочных углеродных волокнистых материалов и углеродных тканей конструкционного назначения, входит в состав композитного дивизиона госкорпорации «Росатом». По данным Rusprofile, уставный капитал ООО — 188,2 млн руб. Финансовые показатели компании не раскрываются.

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» зарегистрировано в 2008 году после реорганизации одноименного ФГУП. Завод входит в холдинг «Вертолеты России» (часть госкорпорации «Ростех»). КумАПП производит многоцелевые вертолеты и вертолетную технику. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.

Идэль Гумеров