Московский суд оштрафовал иноагента Кураева за отсутствие маркировки

Таганский суд Москвы рассмотрел административное дело протодиакона Андрея Кураева (признан иноагентом). Его признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (создание и распространение контента без указания статуса иноагента) и оштрафовали на 45 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кураев (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Кураев (объявлен иноагентом) в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале февраля Андрей Кураев (признан иноагентом) сообщил, что ему отказали во въезде в Грузию и депортировали. Он добавил, что перед высылкой из страны его отправили в «каталажку без окон и дверей». Как передавал телеканал Formula, Университет имени Орбелиани пригласил богослова в Тбилиси прочитать лекцию.

Андрей Кураев (признан иноагентом) указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла был лишен сана в 2023 году за «признаки хулы на церковь» в ряде его заявлений. Весной 2024 года патриарх Константинопольский Варфоломей признал решение незаконным и восстановил протодиакона в сане.

В 2023 году Минюст признал Андрея Кураева иностранным агентом. В пояснении указывалось, что богослов распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, выступал против спецоперации на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миссия без прихода».