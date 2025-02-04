Протодиакон Кураев (иноагент) рассказал о депортации из Грузии

Протодиакон Андрей Кураев (признан Минюстом иноагентом) сообщил, что ему отказали во въезде в Грузию и депортировали. Он добавил, что перед высылкой из страны его отправили в «каталажку без окон и дверей». Как передавал телеканал Formula, Университет имени Орбелиани пригласил богослова в Тбилиси прочитать лекцию.

«Я подхожу к пограничному посту, берут мой паспорт, и начинается некая задержка. Берут, не отдают, штамп не ставят… В конце концов, мне пояснили, что это техническая проблема. Техническая проблема не с моим паспортом, не со мною, а в их компьютерной системе»,— сказал Андрей Кураев (признан иноагентом) РБК.

Примерно через час, как рассказал господин Кураев (признан иноагентом), ему выдали приказ о депортации. В качестве причины была отмечена графа «другие обстоятельства». В ожидании следующего рейса богослова отправили, как он сказал, в «каталажку», из которой нельзя выйти. У него также забрали телефон и паспорт. Их вернули только в обратном самолете. Въезд в Грузию Андрею Кураеву (признан иноагентом) запретили на три года.

Священник уточнил, что уже читал лекцию в грузинском университете в сентябре 2024 года и тогда «все было хорошо». По его словам, в этом году «мудрые люди советовали не рассказывать о своих планах» прочитать лекцию в Грузии.